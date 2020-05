¿Por qué algunos bogotanos prefieren la bicicleta y no Transmilenio?

Decenas de ciudadanos que salieron a trabajar en las últimas horas, tras reactivarse nuevos sectores económicos en Bogotá, aseguraron que prefieren el uso de la bicicleta, por encima del Transmilenio, para movilizarse en medio de la pandemia.

Algunos afirmaron que con la bicicleta se mueven con mayor facilidad, rapidez y distancia social, que no encuentran en el sistema de transporte de la ciudad, el cual no debe superar el 35% de su capacidad normal para no ser cerrado por la Alcaldía.

Lea también: En Bogotá 2,3 millones de personas retornan a su trabajo en la cuarentena

“Es más fácil para llegar al trabajo. Me demoro menos y además no estoy en tanto contacto social con las demás personas”, dijo un trabajador de la construcción, sector que ya reinició labores en la capital colombiana y en otras ciudades del país.

Una trabajadora del sector de los alimentos dijo que usa la bicicleta porque “es mejor, pero saliendo con todos los elementos adecuados, con el overol antifluido, con careta, con guantes, tapabocas, porque tengo que darle confianza a mis clientes”.

“Transmilenio no es que se malo, lo que pasa es que no sabemos darle uso; ese es el problema del sistema. El transporte, en sí, tiene problemas”, explicó otro usuario, quien afirmó que se siente más seguro en la bicicleta.

Durante la jornada, el sistema ha operado con normalidad y con controles en estaciones y portales para evitar que se convierta en foco de contagio de la COVID-19. Por esto, la Alcaldía de la ciudad asegura que cuando se supere la ocupación del 35% será cerrado.

Lea acá: Conozca los parámetros de las salidas de los menores a partir de este lunes

Varios sectores, como el automotriz, reinician sus labores por disposición del Gobierno Nacional, que amplió hasta el 25 de mayo la cuarentena decretada hace varios meses por cuenta de ese tipo de coronavirus, el cual deja más de diez mil contagiados.