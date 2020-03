¿Por qué bibliotecas públicas en Bogotá reciben estudiantes pese a alerta de coronavirus?

Pese a que la alcaldesa de Bogotá, Claudia Lopéz, decretó en los últimos días la alerta amarilla en toda Bogotá por el riesgo de contagio del coronavirus entre los habitantes ciudad, algunas bibliotecas públicas siguen funcionando y recibiendo a decenas de usuarios, entre ellos estudiantes que deberían estar en aislamiento preventivo en sus casas.

Lo grave es, según la denuncia recibida por RCN Radio de una madre de familia y de otra ciudadana, es que aparentemente al menos dos de esas bibliotecas públicas no han puesto en marcha los protocolos de seguridad y prevención para evitar algún riesgo de contagio.

De hecho, según las denuncias, algunos baños no cuentan con jabón ni con gel antibacterial para que las personas hagan el proceso de lavado de manos que tanto han recalcado las autoridades en sus recomendaciones.

“Las condiciones de los trabajadores no son las mejores, no hay tapabocas (...) es importante que se cuide la salud de los funcionarios; a las bibliotecas no las han tenido en cuenta a la hora de hacer las prevenciones ”, señaló una de las denunciantes que prefirió omitir su identidad.

Sostuvo que “a pesar de que hay algunos talleres que se cancelaron, los usuarios siguen asistiendo y la Red Distrital de Bibliotecas está abierta al público y en algunas, como la Virgilio Barco y la del Restrepo, hay también atención a habitantes de calle”.