El "cumpleaños" de Bogotá: la verdadera fecha

¿Y por qué abril de 1539? Algunos consideran que el 6 de agosto de 1538 no puede considerarse como la fecha oficial de fundación de Bogotá porque ese día "no se cumplieron las formalidades jurídicas de rigor", dice el historiador Julián Vargas Lesmes en el libro 'Historia de Bogotá Tomo I - Conquista y Colonia' (Villegas Editores, 2007).

"No se constituyó un cabildo, no se nombraron alcaldes y regidores, no se hizo el trazado inicial de la ciudad. Tampoco se cumplió el tradicional requisito de hincar en la mitad de la futura plaza el rollo y sitio para aplicar los castigos legales", añade Vargas Lesmes.

La fecha en que sí se cumplieron las formalidades fue el 27 de abril de 1539, después de que llegaron Nicolás de Federmán y Sebastián de Belalcázar. Belalcázar sí conocía el procedimiento legal de modo que ese día "se nombraron alcaldes y regidores" y se creó el cabildo.

"Se perfeccionó el acto de posesión, se trazaron calles y señalaron solares y se delimitó la Plaza Mayor, exactamente en el área que hoy ocupa la de Bolívar", precisa Vargas Lesmes. Y la fundación de Santa Fe se ratificó en 1541, relató el historiador Germán Mejía en un artículo de El Tiempo (8 de agosto de 2017).

¿Y el Chorro de Quevedo?

El debate no ha sido sólo sobre la fecha, sino también sobre el lugar. La capilla del 6 de agosto de 1538 se construyó donde queda actualmente el parque Santander, frente al Museo del Oro. Sin embargo, ese sitio no tenía protección militar, lo que para el historiador Mejía descarta la hipótesis de que allí hubiera ocurrido la primera fundación, es decir, la del 6 de agosto.

Por otro lado, está el tema de la "ciudad indígena". El nombre de Bogotá tiene su origen en Bacatá, una población indígena: "Era la aldea del Zipa, cacique principal de la Sabana, a quien los cacicazgos vecinos pagaban tributo", dice Arias Escobar. "Pero no estaba en la actual Bogotá sino en Funza", añade.

Arias Escobar precisa, además, que "los muiscas no tenían ciudades", sino aldeas, y algunas eran rivales, "lo cual aprovechó Jiménez de Quesada", quien recibió el apoyo de las aldeas de Suba y Chía para conquistar Bacatá.