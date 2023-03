A pocos días de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, se siguen conociendo casos de jóvenes acosadas, violentadas y hasta abusadas sexualmente en la capital del país.

Según la administración distrital, han sido reportados más de 400.000 hechos de violencia de género desde el 2020 y solo en el 2022, la Fundación ProBogotá denunció 74.000 de ellos.

La propia alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, ha recalcado que el problema viene de una cultura que mira a la mujer como alguien inferior y que ahora se está cortando esa brecha en la sociedad.

“400.000 mujeres nos dijeron que sí pero no han puesto la denuncia, esa es la vergüenza. Esa es la humillación con la que cargamos las mujeres porque culturalmente nos han dicho que así es la vida . Así no es la vida”, sostuvo.

RCN Radio conoció el caso de varias mujeres que han sido agredidas sexualmente. Entre ellas está Geraldine, una joven quien tuvo que pasar por un momento incómodo dentro del Transmilenio, en donde no fue auxiliada por ninguna persona cuando un sujeto empezó a masturbarse a su lado.

“Esta persona me siguió por tres horas desde la estación Suba Calle 100. Cuando pedí ayuda de uno de los conductores del bus no me presto atención; luego empezó a masturbarse a mi lado y yo pedí otra vez ayuda, pero nada”, mencionó.

Otro caso es el de Mariana, quien logró salvarse de una violación en el sur de Bogotá por parte de un conductor de la plataforma de transporte Picap.

“Él se abalanza sobre mí y me quita el celular, en eso forcejeamos. Me tira a un tipo de pasto y empieza abusar de mí, después de eso me robó mis cosas. Yo le supliqué que por favor me entregue mi celular y luego se frenó”, agregó.

El abogado penalista Andrés Garzón explicó que se debe priorizar estos temas para que estas agresiones no lleguen a una tragedia.

“Necesitamos mayores elementos de investigación que sea más rápido. Vamos a llegar a las personas que cometen estos actos, es un llamado a la sociedad, educando a nuestros hijos con el respeto hacia la mujer”, señaló.

Tras los reportes, El Distrito lanzó la estrategia “Pita y Avisa” dentro del transporte público, para que las mujeres utilicen un pito cuando sientan algún tipo de agresión.

Con este y muchos otros proyectos se busca mitigar la problemática, para que en un tiempo podamos hablar de un verdadero respeto a la mujer.