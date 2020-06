Por robarle 40.000 pesos agreden brutalmente a un joven en el sur de Bogotá

Aunque la ciudad de Bogotá mantiene algunas restricciones de aislamiento por la pandemia del coronavirus, los robos no cesan y la percepción de inseguridad parece hacerse más fuerte.

En los últimos días los bogotanos han quedado atónitos con los robos masivos que se han registrado en diferentes zonas de la ciudad como el hurto a una joyería en el centro comercial Gran Estación o el que se presentó en un edificio residencial, donde ingresaron 15 sujetos y atracaron a sus residentes.

En diálogo con La FM, Uriel Quiroga, un joven bogotano, contó el brutal robo del que fue víctima el domingo pasado 21 de junio a las 5:00 am cuando se dirigía a laborar y que hoy lo mantiene hospitalizado.

Detalló que fue agredido por dos sujetos cuando se movilizaba por una calle del barrio Villa de los Alpes, en el sur de Bogotá, quienes lo golpearon y además apuñalearon.

“Iba caminando cuando sentí que me pegaron con un tubo en el pie y me caí al piso. En ese momento se me abalanzó un sujeto con un cuchillo y me dijeron que les diera la plata y yo la tiré”, contó a este medio.

En medio del forcejeo con el delincuente que tenía sobre él y lo amedrentaba con un cuchillo, Uriel fue herido en el rostro con el arma cortopunzante. “Con el tubo que me pegaron me partieron la pierna, la tibia y el peroné, y cuando forcejeé con el que estaba encima mío me alcanzaron a chuzar la cara”.

El joven llevaba a apenas dos días trabajando en el Hospital San Carlos, lugar al que se dirigía cuando fue atacado por estos sujetos que lo golpearon brutalmente. “No llevaba ni el celular en la mano, ni me lo robaron, solo me robaron 40 mil pesos”.

Uriel asegura que nadie lo ayudó y que solo hasta que llegó la Policía lo trasladaron al hospital San Rafael, donde aún permanece internado.