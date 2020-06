POT en Bogotá no alcanzaría a aprobarse este año: Concejales piden nuevos plazos

Varios concejales que conforman la comisión de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), le pidieron a la alcaldesa de Bogotá, Claudia Lopéz, ampliar los términos para la presentación del mismo, que tiene que ser aprobado por esa corporación.

El concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, advirtió qué tal y como avanza el calendario, no se podría aprobar el proyecto en diciembre de este año, como lo tiene proyectado inicialmente el Distrito.

“Los concejales que hacemos parte de la comisión del plan, le pedimos a la alcaldesa que amplíe estas fechas. Las razones son varias: en este momento no se ha incómodo el cronograma previsto para que se pueda aprobar. En abril debía iniciar la etapa de socialización del diagnóstico del POT y la ley señala que para aprobar un nuevo POT, primero se tiene que hacer un diagnóstico del que está vigente”.

El concejal añadió que “estamos en junio y no se ha publicado nada por el Distrito. Se corrigió el cronograma y así la cosas, no se alcanzaría a aprobar con todas las garantías (...) las reuniones que están realizando por parte de la Secretaría de Planeación además de adolecer, de no contar con el documento de diagnóstico, pues son reuniones que restringen la amplía participación ciudadana en medio de la cuarentena. No son reuniones amplias porque va un número limitado de personas”.

Sarmiento puntualizó que "los consejos territoriales de planeación no cuentan con herramientas tecnológicas, lo que impide el desarrollo de un trabajo óptimo con las comunidades y con los diferentes grupos poblacionales".

Finalmente, desde el Concejo de Bogotá precisaron que la difusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se está viendo afectado, debido a que se ha tenido que replantear las prioridades en esa corporación a causa de la propagación del la COVID -19 y la cuarentena.