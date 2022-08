Predios de obras en Avenida 68 serán adquiridos en su totalidad antes de finalizar el año: IDU

Diego Sánchez, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), se refirió a las denuncias que han hecho algunos habitantes de la Avenida 68 en donde se adelantan obras de TransMilenio, sobre presuntos focos de inseguridad en algunos predios abandonados y que fueron adquiridos para la construcción de esa troncal.

En diálogo con RCN Mundo el funcionario precisó que, “todos los proyectos que hacen parte de la Avenida 68, se van a terminar de adquirir en lo que falta del año, el 100 % van a ser entregados por parte de los propietarios para empezar las respectivas demoliciones". Lo que sucede es que algunos se entregan antes o después, esto depende básicamente del resultado de la gestión predial y de la oferta del IDU que se hace a partir de un avalúo catastral que nos entrega Catastro".

Indicó que, "las personas en muchas ocasiones no aceptan la oferta, se demoran en cumplir con una serie de requisitos para poder hacer el proceso de escrituración, los paz y salvos de servicios públicos, etc. Entonces los vecinos terminan entregando el predio, nosotros tenemos que inmediatamente recibirlo y demolerlo y pues se genera esa situación con los propietarios que no han terminado la gestión”.

En aras de evitar estos problemas de inseguridad en algunos de esos terrenos, el funcionario dijo que “la invitación es a las personas dueñas de dichos predios, para que nos comprometamos en agilizar el proceso, que rápidamente podamos completar la oferta de compraventa, de escrituración y poder hacer el recibo total del predio”.