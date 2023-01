Taxista lleva más de 15 horas metido en un taxi que se encuentra en los patios de movilidad en Bogotá por abandono de vehículo y mal parqueo.

El pasado 19 de enero, en horas de la tarde, un taxista dejó su carro mal estacionado frente al Centro Comercial Gran Estación a donde fue por una "emergencia estomacal", según contó Wilson Rodríguez, conductor multado.

"Soy un paciente reconectado por una colostomía, estoy volviendo a acostumbrar mi cuerpo a hacer normal porque el cuerpo se pone perezoso, ayer (19 de enero) almorcé y me hizo daño, dejé el carro y corra a Gran Estación, entré al baño y cuando salí la Policía estaba llevándose el carro", relató el taxista.

Desde el pasado 19 de enero a las 2:00 de la tarde y hasta este 20 de enero, el conductor sigue encerrado en su carro y asegura que no se va a bajar hasta que no lo saquen de los patios sin pagar un peso. "Yo lo único que solicito es que me dejen salir con mi vehículo y yo voy pago mi multa y ya" , añadió.

De acuerdo con la versión de Rodríguez, se llevaron el vehículo, le hacen el procedimiento de los sellos que quedaron mal puestos, casi sueltos ya que por el afán de llevarse el carro, los operarios los pusieron mal. Además, afirma que el taxi se lo llevaron a los tribunales de Cundinamarca a hacer el procedimiento, unas cuadras mas adelante de donde pasó la situación. "Fue una negligencia, Bogotá no tiene secretaría de Movilidad", indicó Wilson Rodríguez.

De igual manera, el taxista aseguró que él no convocó una protesta, lo único que él hizo fue un en vivo y su compañeros se unieron a su descontento y convocaron las protestas que afectaron completamente la movilidad de la ciudad en el sector de la Avenida de El Dorado hasta horas de la madrugada de este 20 de enero.

"Esto iba a pasar tarde o temprano porque estamos cansados de los abusos de la autoridad, comparendos mal impuestos. Yo no convoque paro, este bloqueo iba a suceder tarde o temprano", dijo el conductor.

Finalmente, Hugo Ospina, líder del gremio, informó que se está convocando un paro para este lunes 23 de enero y aseguró que va haber una gran toma de la ciudad.