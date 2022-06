Presentadora Maritza Aristizábal relató como fue víctima de atraco en Bogotá

De la inseguridad en Bogotá no se salva nadie y esta vez una de las víctimas fue la presentadora de Noticias RCN, Maritza Aristizábal, quien a través de sus redes sociales reveló que fue víctima de un violento hurto en el centro de la ciudad, mientras se transportaba en un vehículo.

De acuerdo con el relato de la presentadora, el hecho se dio en el barrio Perseverancia, a la altura de un callejón al que dijo que llaman “la calle del susto”. Esto, después de que la ruta de una aplicación de transporte enviara a su conductor por este sector para evitar el tráfico de una vía principal. No obstante, la sorpresa llegó cuando la calle estaba bloqueada por otro carro y en cuanto intentaron dar reversa, se encontraron con asaltantes que los interceptaron de forma violenta.

"Uno rompe el vidrio de atrás, me amenaza con cuchillo y dice que le de todo o me va a matar. Otro amenaza al conductor y le quita el teléfono. Uno más entra por la ventana del copiloto y desde ahí empieza a sacar lo que encuentra. El último se monta al carro en la parte de atrás", empezó contando Aristizábal sobre los hechos.

La periodista agregó que fue bajada del vehículo y fue intimidada con una navaja para que entregara todas sus pertenencias, al punto de pensar que iba a ser agredida por el asaltante: "Me vi muerta", dijo a través de su cuenta de Twitter.

A su vez, la presentado agregó: "cerré los ojos y como despedida dije: Dios te dejo mi familia y mi bebé, cuídala… Al final ellos se van, ¡SE VAN!, no lo podía creer, además en medio de la confusión yo había logrado sacar mi cédula, el registro civil de mi hija quedó en el piso y el conductor tenía sus papeles".

Pese al gran susto, la presentadora contó que minutos después de que los hombres se fueron, contaron con la suerte de encontrarse con algunos policías que habían recibido el reporte de su asalto, pues minutos antes había hablado por teléfono con una de sus amigas, quien alcanzó a reportar a las autoridades lo que estaba sucediendo.

Finalmente, Maritza Aristizábal relató que estuvo con los oficiales hasta altas horas de la madrugada interponiendo denuncias y reconociendo a los delincuentes, además de bloquear sus tarjetas y reportar sus números de teléfono, hasta finalmente recuperar todas sus pertenencias gracias al trabajo de investigación de la Policía, según concluyó.

"El viernes me llaman a decirme que lo recuperaron TODO. Impresionante. Ustedes no se imaginan el trabajo que hace la policía en investigaciones y operativos que incluso puede costarles la vida. Creo que no hay profesión más arriesgada, sacrificada y al mismo tiempo ingrata", puntualizó.