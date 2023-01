Presidente Petro no renunciará a la parte subterránea del Metro de Bogotá, advierte el Gobierno

Más de dos horas duró la reunión encabezada por el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para estudiar las cinco propuestas del consorcio chino encargado de construir el Metro para la capital colombiana, que sugieren construir de manera subterránea una parte del proyecto.

De las cinco opciones que se llevaron a la reunión, la que más tomó fuerza y que apoya el presidente Gustavo Petro, sugiere, es llevar soterrar desde la estación 8 con carrera 50 con Primera de Mayo hasta la calle 72, en la primera línea del Metro.

“El consorcio entregó cinco opciones que analizó, de las cuales recomendó una por viabilidad técnica y financiera y es la de hacer la ampliación del trazado de la calle 72 hasta la calle 100 subterráneas con tres estaciones adicionales”, señaló López.

El consorcio le dijo al presidente Petro y a la alcaldesa Claudia López que, preferiblemente, hay que aumentar solo 3,9 kilómetros por razones económicas, financieras para el proyecto y jurídicas para el contrato, pues no se modificaría el objeto del contrato.

Lo anterior, al superar una eventual adición del 50% del valor original de la concesión, se aumentaría a cerca de 20 mil nuevos pasajeros hora/sentido.

”El presidente ha ratificado su compromiso de que cueste 12 o 15 billones adicionales, el Gobierno Nacional los pondría completos, si hay una viabilidad jurídica para la modificación”, dijo López sobre los costos adicionales.

La reunión terminó con la creación de dos mesas técnicas para estudiar finalmente la viabilidad de las opciones anteriores, una mesa estará integrada por el secretario Jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, y el secretario Jurídico de la Alcaldía, William Mendieta.

"Yo le he insistido al señor presidente que no es la propuesta ni el interés de Bogotá y Cundinamarca que nos reemplacen una inversión por otra: la de la eventual subterrarización de la primera línea del metro a cambio de no contemplar Regiotram o los 3 cables. Si llegamos a un acuerdo debe ser un acuerdo sobre las tres cosas porque las prioridades que siguen en Bogotá región son los 3 cables y el Regiotram", puntualizó la alcaldesa López.

Al respecto, el titular de la cartera de Transporte, Guillermo Reyes, precisó que “el interés del presidente es un interés de impacto urbanístico y, por supuesto, de interés público”. Por eso, “los conceptos obtenidos los compartiremos con la Alcaldía y el concesionario, pues vamos a hacer este análisis a la mayor brevedad posible, con seriedad, con responsabilidad”.

“Estamos listos para empezar a trabajar, a partir de este jueves, para compartir estos documentos y en cumplir el propósito del Presidente”, agregó.

El ministro Reyes resaltó que lo acordado en la reunión de este miércoles, en la Casa de Nariño, no va a afectar los trabajos del Metro que se adelantan en la Calle 72 y el Patio Taller.

“El proyecto sigue adelante. Lo que estamos revisando es la viabilidad de modificar una parte del trazado de la Línea número 1. Pero cuando empiecen los trabajos, empezarán desde la zona sur”, sostuvo.