Presos hacen 'muros humanos' para que no vean lo que se hace en las URI: veedor de la Policía

Todavía son muchas las preguntas que rodean la misteriosa muerte de Juan Pablo González, el señalado abusador de une menor de edad en TransMilenio y quien después de haber sido capturado por las autoridades en Bogotá, apareció sin vida en la URI de Puente Aranda.

En diálogo con RCN Mundo, Armando Vergara, veedor de Salud de la Policía, señaló que, “la Policía estaba cumpliendo funciones que no les compete cuando ocurren desgracias como es el caso del señor González. Todos se lavan las manos y además a esto se suma la situación crítica que viven las URI”.

Explicó que, "la Policía está cumpliendo funciones que no le competen y en este momento la institución no tiene suficiente personal para cuidar a las personas privadas de la libertad, en un sitio donde hay bastantes personas. Más de la cantidad admitida, no pueden estar dos o tres policías resguardando a todos los internos”.

¿Nadie escuche gritos o peleas en las URI?

Frente a ese cuestionamiento, El veedor Armando Vergara resaltó que en las URI los propios internos están haciendo 'muros humanos' que no permiten verificar lo que sucede al interior de las celdas.

“Cuando se presenta una pelea hay tres paredes humanas que están haciendo los mismos capturados, para que los custodios no puedan ver situaciones como golpizas a otros privados de la libertad. Los policías pueden estar muy atentos, pero es imposible controlar esos hechos”, explicó.