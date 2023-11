¿Primer desencuentro entre Galán y Claudia López? Hay desacuerdos por licitación del Corredor Verde

En las últimas horas, se presentó un primer desencuentro entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, por el polémico proyecto del Corredor Verde por la carrera séptima.

Para Galán se debe frenar la iniciativa por presuntas fallas en los diseños, mientras que para Claudia López, el proyecto debe quedar contratado antes de que se termine su administración.

La primera en pronunciarse fue la actual alcaldesa de Bogotá, quien en su cuenta de X culpó a varios políticos como Gustavo Bolívar de querer frenar el corredor, tras anunciar que ya se adjudicó el tramo más grande comprendido entre la calle 99 y la calle 200, para completar la primera parte de la iniciativa.

"Todas las mentiras y politiquería alrededor del corredor verde fue derrotada en las urnas y en los estrados judiciales. No vamos a botar a la caneca $82.000 millones de impuestos de los bogotanos ni años de estudios y diseños completos y acordes al POT y al Plan Maestro de Movilidad limpia, segura y sostenible ¡Toda la red metro como fue financiada y contratada se va a hacer!", dijo López.

Por su parte, el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, enfatizó que el proyecto no debería seguir como está pensado, principalmente en el tramo comprendido entre la calle 98, la calle 36 y hasta la calle 24, ya que no existe el espacio necesario para agregar transporte público con un carril exclusivo.

"Lo que ya les había dicho sobre el Corredor Verde, hay un mandato popular de no avanzar en ese proyecto en el corredor sur, de la 100 hacia el sur, y por eso hay que revisarlo (...) porque no tendría sentido en principio hacer al tiempo una gran obra en la séptima y una gran obra en la Caracas, uno no puede intervenir esas dos obras al tiempo por la implicarnos de movilidad", sostuvo.

Cabe señalar que la obra empieza en la calle 24 con séptima y termina en la calle 200 con séptima, por lo que la alcaldesa concluyó que "son 22 kilómetros, 11 kilómetros ya se contrataron y los otros 11 siguen en licitación y serán adjudicados para completar toda la red de obras de la primera línea del Metro".

En este momento se espera el avance de la licitación, para definir el futuro de la Carrera Séptima.