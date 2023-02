‘Primera Línea’ habría infiltrado manifestaciones en parque La Paz de Kennedy

Denuncias sobre abuso y acoso de las autoridades

Estas manifestaciones han derivado en enfrentamientos con las autoridades, por lo que fue necesaria la intervención del Esmad.

Ante ello, la comunidad denuncia que hubo exceso del uso de la fuerza contra niños y adultos mayores que se encontraban en medio de estas protestas.

“Con tal de correr a la gente, ellos empujaban a la gente con sus escudos, personas de edad, que no tienen la misma movilidad, caían al piso y no les importaba, también con los menores de edad. No les ha importado para nada la comunidad, que somos personas indefensas”, agregó Daza