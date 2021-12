'Primero lo asesinan a uno y luego lo roban': Gustavo Verbel, víctima de atraco en Bogotá

El productor de voces RCN, Gustavo Verbel, se convirtió en una nueva víctima de la delincuencia en Bogotá, tras relatar que durante la celebración de la Noche de Velitas fue herido y asaltado en la calle 26, al salir de su trabajo.

En diálogo con RCN Radio, el productor indicó que salió sobre las 9 de la noche de la emisora en su bicicleta y tomó la cicloruta por la zona del 'parkway' hasta la Avenida El Dorado, como lo hace habitualmente.

Algunos metros más adelante se percató de la presencia de dos hombres en una bicicleta, pero reconoció que nunca se imaginó que esas dos personas lo fueran a asaltar.

"En el semáforo de la carrera 28 ví dos tipos que iban en bicicleta y uno de ellos estaba en la barra, pero no les presté atención y seguí mi camino despacio porque iba muy cansado y lejos de pensar cualquier cosa mala", indicó.

Gustavo Verbel contó que "estas personas aceleraron y cuando yo iba llegando al ICA en la calle 26, esa parte es muy oscura y ahí me estaban esperando. Me hicieron caer de la bicicleta, yo lo que hice fue abrir los brazos y decirles que se llevaran lo que quisieran pero que no me hicieran nada".

Agregó que "a pesar de eso, uno de ellos se me lanzó y me dio dos puñaladas en el cuello y luego sí se llevaron mi bicicleta".

El productor de RCN Radio indicó que los delincuentes eran de nacionalidad venezolana. "Esos asesinos eran venezolanos, porque me insultaban diciéndome chamo hp", aseguró.