"Prisionero en mi propia casa": hombre arrendó su casa a extranjeros y es víctima de amenazas

Muchas personas en el país que suelen arrendar un predio, en muchas ocasiones se ven envueltos en polémicas con las personas que lo toman, ya sea por falta de pago, por deterioro del inmueble o por otras razones más.

Así como sucedió con un hombre en la capital del país, que le alquiló su casa a una mujer, sin pensar que ella no pagaría el arriendo de manera cumplida. No obstante, lo que más llamó la atención, fue que ella, llegó con nueve extranjeros más a ocupar este predio y en total, allí habitan diez personas.

Este acontecimiento fue denunciado por el hombre ante la Fiscalía General de la Nación, y manifestó que no le pusieron el respectivo cuidado, ya que, según él, desde la entidad le mencionaron que estas personas no eran parte de un grupo delincuencial.

“Nos convertimos junto a mi familia en prisioneros en nuestra propia casa. Cuando menos pensé me vi rodeador de hombres y mujeres de nacionalidad extranjera”, fueron las palabras del hombre completamente indignado por la situación que vive.

En entrevista para Citytv, comentó que todo se dio cuando comenzaron los atrasos en los pagos del arriendo. Pues según la denuncia, ya han pasado más de tres meses y no ha recibido nada de dinero, además de algunas intimidaciones que estas personas estarían ejerciendo contra él y su familia.

“Habíamos acordado sobre seis millones de pesos. Este es el canon de arrendamiento sumado a una multa, sin incluir los daños y lesiones personales que están en curso y ya están puestas en la Fiscalía”, resaltó.

Asimismo, mencionó que tras haberle hecho varios reclamos por el dinero que adeudan, solo ha recibido amenazar, e inclusive en una ocasión, fue agredido físicamente cuando él se encontraba acompañado con varios agentes de la Policía.

“Ellos me acosaron, me hicieron seguimiento. Puse esto a conocimiento de la Fiscalía, pero no me dieron respuesta alguna, porque ellos no son un grupo delincuencial o armado”, afirmó.

Finalmente, este hombre espera que las autoridades puedan actuar de manera rápida, para poder recuperar su casa y la tranquilidad tanto de él como la de su familia.