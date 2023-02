Procuraduría alerta por posible daño ambiental en humedal Juan Amarillo de Bogotá

La Procuraduría alertó sobre el riesgo ambiental por el proceso de definición de la zona de ronda hidráulica (que establece el límite máximo en caso de inundación) del humedal de Juan Amarillo ubicado en el occidente de Bogotá, por lo que pidió a la Secretaría de Ambiente Distrital que supervise la condición de este ecosistema.

La entidad emitió esta alerta por una denuncias que hicieron los ciudadanos del sector de Suba, quienes se quejaron por las condiciones del humedal, pues actualmente hay obras inconclusas y ninguna autoridad se hace cargo de esta situación.

Ante esta situación, la Procuraduría hizo un requerimiento a la Secretaría de Ambiente, para que avance en los procesos de sanciones contra el Acueducto que es la empresa encargada de la delimitación de la ronda hidráulica.

"La delegada para asuntos ambientales ha continuado requiriendo a la secretaría distrital de ambiente para que resuelva de una vez por todas los procesos sancionatorios que actualmente cursan contra la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá", aseguró el delegado de ambiente, Gustavo Guerrero.

Además mencionó que este será el último requerimiento "exigiendo que se resuelvan de manera definitiva los sancionatorios y que si hay lugar a ellos, se impongan las sanciones que correspondan".

Esos procesos de posibles sanciones fueron abiertos en 2020, cuando las autoridades de control detectaron inconsistencias en la ejecución del contrato que ordenaba la construcción del corredor vial.

Tres año pasaron desde ese momento y la Secretaría de Ambiente no ha finalizado esos procesos, por lo que el procurador delegado exhortó a la secretaria de ambiente Carolina Urrutia para que culmine los procesos, pues reconoció que, a pesar de que en Colombia los procesos sancionatorios tienen por ley una vigencia de 20 años, no debería ser excusa para que las autoridades ambientales no adopten las medidas necesarias.