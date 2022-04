Procuraduría suspende a gerente de la SubRed Centro Oriente de Bogotá, por presuntas irregularidades

La Procuraduría General de la Nación suspendió por 3 meses de su cargo a Claudia Lucía Ardila Torres, gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente de Bogotá, por presuntas irregularidades en su administración.

La Secretaría de Salud ya había abierto una investigación preliminar en el marco del proceso administrativo sancionatorio contra Ardila Torres, el pasado 9 de abril, por múltiples irregularidades, entre ellas las denuncias por abuso sexual a pacientes del Hospital La Victoria.

Así lo dio a conocer el concejal de Bogotá Luis Carlos Leal (Alianza Verde), tras señalar que llevaban más de dos años denunciando diferentes irregularidades por parte de la gerencia de esa Subred.

"Hemos denunciado hechos de corrupción, irregularidades en la contratación, denuncias de maltrato al personal de la salud, vulneración del derecho fundamental a la salud de los pacientes y posibles agresiones sexuales al interior de la subred”, señaló Leal.

Precisó, además, que ya en una ocasión anterior la funcionaria había sido sancionada con la suspensión del cargo por tres meses y que, nuevamente, vuelve a acumular una serie de denuncia por irregularidades y presuntas negligencias dentro de la prestación de los servicios de salud.

Por esta razón, afirmó Leal, lo que realmente se necesita es tomar decisiones determinantes que le pongan una solución definitiva a una problemática que ha afectado no solo a pacientes, sino también al personal médico.

"Por actuar ilegal en contratación, suspende la Procuraduría a la gerente Claudia Ardila, pero necesitamos decisiones de fondo que protejan el derecho a la salud de todas y todos. Hace menos de un mes junto a diez concejales solicitamos la renuncia de la gerente de esta SubRed, esperamos que con esta nueva situación por dignidad y respeto al sistema la doctora Claudia Ardila asuma sus constantes errores y renuncie", dijo el concejal.

Y finalizó: "Lo he dicho en múltiples ocasiones: quien se roba o sabe que roban recursos de la salud y no hace nada no es más que un asesino”.