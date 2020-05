Profesionales de salud protestan por falta de condiciones para atender pandemia

Nuevamente, integrantes del sector salud protestaron en Bogotá, pidiendo mejores condiciones contractuales y de bioseguridad para la atención de la pandemia por la COVID-19, mediante un plantón con distancia social.

Frente a la Secretaría de Salud de la ciudad médicos, enfermeras y demás trabajadores de ese sector se reunieron con pancartas y con varios metros de distancia entre sí, para enviar un mensaje a los ciudadanos sobre la importancia de cuidarse en la pandemia, a pesar de la manifestación.

Lea también: Empiezan a operar corredores humanitarios desde Bogotá para regreso de migrantes

“La crisis de la salud es muy grave, la vivimos en Bogotá y la vivimos en todo el país. Con las medidas que está tomando el Gobierno, está poniendo en riesgo la vida de todos los trabajadores y de todos los colombianos”, indicó una de las manifestantes.

Las peticiones, dijo, "son para el Gobierno Nacional, para el Distrito, para las IPS, para las EPS, para todas las entidades que tienen que ver con salud. Necesitamos que haya protección y elementos para esto, para todo el mundo”, sostuvo un trabajador de la salud.

“En el Centro Regulador de Urgencias ya hay varios compañeros positivos por la COVID y aquí no nos han tomado muestras, no nos dan los elementos de protección, no hay dotación, no hay nada”, agregó otro integrante de ese gremio en la protesta.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Bogotá aseguró que el sistema distrital se ha venido fortaleciendo para atender el pico de la pandemia e indicó que el número de camas de cuidados intensivos aumentó.

Lea acá: Concejales de Bogotá divididos tras nuevas medidas en Corabastos por coronavirus

Asimismo, esa entidad aseguró que “la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud ha fortalecido su capacidad de atención con un aumento del 260 % del talento humano”, para atender la emergencia por ese tipo de coronavirus.

“Para abordar de mejor manera la pandemia, la entidad también ha realizado cerca de 230 mil capacitaciones en promoción y prevención del coronavirus. Distintas entidades nacionales y distritales han participado de las formaciones para la prevención y atención de la pandemia”, sentenció.