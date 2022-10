Prográmese: este sábado hay festival de cerveza artesanal en Bogotá

Este sába 8 de octubre se llevará a cabo la segunda edición del FEST 45, evento que reúne lo mejor de la cerveza artesanal de la localidad de Teusaquillo, con la exposición de 36 establecimientos que ofrecerán sus mejores apuestas a los amantes de esta bebida.

El evento tendrá lugar en toda la Calle 45, espacio en el que además de encontrarse con distintos sabores de cerveza, habrá cerca de 60 actividades culturales que el colectivo La 45 tendrá a disposición.

Entre estos, aparecen puntos de estampatón, tatto & piercing, talleres de pintura, teatro, música en vivo, DJ’s, cata de cerveza, body paint en vivo, libros, poesía, exposición de fotografía, maquinitas, afro beats, mezcla de vinilos, rana, talleres de estampado, entre otras, son solo algunas de las actividades que se podrán disfrutar durante el sábado en la capital del país.

De acuerdo con el Distrito, para esta edición los juegos tradicionales serán la temática, por lo que resaltan otras actividades como campeonatos de ajedrez y dominó, en Slow Beer; juegos de mesa y libros, en Médula Café; concurso de coca, en Librería El Dinosaurio; tiro al blanco, en LAmBURGUESA; dardos y maquinitas, en Game Pub; y mini rana y torneo de yo-yo, en Musa Bistro.

El evento se llevará a cabo durante todo este sábado, con el objetivo de seguir impulsando la economía de este sector, además de promover a Teusaquillo como un espacio diverso y cultural.

¿Qué restaurantes participan?

Los lugares que hacen parte de este evento son:

Casa Manigua, The Shots Lab, Metal Biela, Bizarre Rock Bar, Ragnarök Viking Pub, Maldita Vanidad Teatro, Bar Punto 45, Beer Urbano, Polansky Bar, La Tienda Rola, Reed Pub, Street Rock Bar, Polahop, El Sushiman, Serenata Bar, Ruta 45, Slow Beer Colombia, Médula Café, La Hoguera y Navegante, Librería El Dinosaurio, Dematus Pizza, Nativo Bar, Único Bar, Madriguera Brewing Co, Haus Salchichas Artesanales, Lamburguesa, El Garnachán, Soul 45, Game Pub, Three-Man Pub, La Casa de Pandora, Canteo Gastrobar, Casa Cultural La Roja, Under Pub, Veloo, Musa Bistro.