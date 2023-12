Prográmese: Habrá modificaciones en rutas del SITP, conozca cuáles

A partir del próximo lunes 11 de diciembre, los usuarios de la ruta zonal 359 Germania - 359 Zona Industrial Álamos en Bogotá deberán tener en cuenta una significativa modificación en su recorrido, específicamente en el sector de Chapinero.

La alteración consiste en la omisión del trayecto que normalmente seguía por la carrera 11 en dirección a la carrera 7. Esta modificación busca mejorar la eficiencia y la operación de la ruta, proporcionando una experiencia de viaje más fluida para los usuarios.

Le puede interesar: Pico y placa en Bogotá del lunes 11 al viernes 15 de diciembre de 2023: evite comparendos

Horarios de la ruta del SITP 359 Germania - 359 Zona Industrial Álamos

Es importante resaltar que el horario de operación de la ruta se mantiene de la siguiente manera: de lunes a viernes, de 4:45 a.m. a 9:00 p.m.; los sábados, de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.; y los domingos y festivos, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Para visualizar con detalle la nueva ruta y las modificaciones implementadas, se encuentra disponible un mapa en la página oficial del servicio, ofreciendo a los usuarios una referencia visual para planificar sus viajes de manera efectiva.