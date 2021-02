Propietarios de gastrobares de la Primero de Mayo protestaron contra orden de cierre

Propietarios y trabajadores de gastrobares de la avenida Primero de Mayo adelantaron una manifestaron en protesta por la orden de la Administración Distrital, de no permitir el funcionamiento de este tipo de establecimientos, hasta que nos entreguen directrices claras por parte del Ministerio de Salud.

"No queremos más estos cierres improvisados, estamos a punto de quebrar, hemos tenido que despedir empleados y los acreedores no dan espera, necesitamos una solución inmediata y que no nos perjudique tanto", sostuvo Roberto Laguna, propietario de un gastrobar de la zona.

Según los comerciantes, ya están cansados del esfuerzo que han tenido que hacer para enfrentar la pandemia y destacan que económicamente ya no dan más.

"Nosotros fuimos los primeros en cerrar y nos tienen con aperturas a media y con un funcionamiento a media máquina, eso no hay quien lo aguante", sostuvo Héctor Contreras, comerciante del sector.

De igual modo, aseguraron que son varias las mesas de trabajos que se adelantan con la Administración distrital y que en ninguna de ellas se mencionó de este último cierre.

Por esa razón, piden no más improvisaciones desde el Distrito y que las medidas que se tomen sean planificadas para ellos organizar un plan estratégico y no verse económicamente afectados.

"La alcaldesa Claudia López quiere figurar y por eso toma esas medidas improvisadas, y que no nos comenta con tiempo, no más improvisaciones alcaldesa", afirmó el comerciante afectado.

Por su parte, la Administración Distrital segura que son muchos los denominados bares que se hacen pasar por lugares de servicio gastronómico, para poder burlar la norma y abrir pese a las medidas que se han tomado para prevenir los contagios por covid-19.

Por esta razón, aseguran que es necesario que el Ministerio de salud realice una normativa que pueda determinar realmente qué tipo de establecimientos pueden funcionar y cómo se daría ese funcionamiento.