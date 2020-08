Proponen que varios sectores operen las 24 horas en Bogotá para acelerar reactivación

El segundo boletín del Observatorio para el seguimiento de la atención de la emergencia y reactivación de Bogotá elaborado por la Andi, Anif y los centros de estudios económicos de la Cámara de Comercio, advirtió que las medidas de aislamiento están teniendo cada vez un mayor impacto negativo en la economía de la capital del país.

En ese sentido, el observatorio propone impulsar el sector comercio permitiendo su operación toda la semana en amplios horarios que eviten las aglomeraciones, pero controlando esos sectores a través de medidas como el 'pico y cédula'.

En cuanto al sector de manufactura, el informe señala que es necesario jalonar no solo la producción de los bienes y servicios, sino su efectiva comercialización y venta, por lo que se sugiere impulsar la operación 24 horas de la manufactura de lunes a domingo mediante turnos de personal distribuidos en partes proporcionales.

“El ingreso no podrá realizarse en el horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 10:00 a.m. Cualquier regulación de este sector debe tener en cuenta: i) Por esencia el proceso productivo requiere de una operación continua (Ej. hornos, mantenimiento de maquinaría, caducidad de materias primas, encadenamientos de otros sectores económicos)”, destacó el observatorio.

Frente al sector de servicios, este continuaría con la implementación del teletrabajo como estrategia principal para mantener la continuidad de su operación, “salvo lo establecido para aquellos servicios esenciales”.