Wilson Rodríguez, el taxista que permaneció más de 13 horas dentro de su vehículo en los patios de Álamos en Bogotá tras haber cometido una infracción, advirtió que las autoridades de tránsito realizaron mal el procedimiento.

De acuerdo con el conductor, los agentes debieron hacer el comparendo por el abandono temporal del vehículo, pero no montarlo en una grúa parea llevárselo a los patios.

”No debieron traer la grúa, yo no quería evadir la multa, pero la uniformada se negó, le pusieron los sellos al carro sin importar que yo estaba adentro y me trasladaron con todo y auto”, mencionó Rodríguez.

Indicó que posteriormente se reunió con la secretaria de Movilidad de Bogotá, Deyanira Ávila, para llegar a un acuerdo luego de lo sucedido.

”En la Secretaría de Movilidad me atendieron las autoridades para hacer la comparecencia, me pidieron los documentos y pues seguimos hablando para cuadrar todo. Ellos me dijeron que no iba a pagar ni la grúa ni los patios, el comparendo sí lo debo pagar, porque estoy consciente que cometí una infracción”, sostuvo el taxista.

Finalmente, Wilson Rodríguez manifestó que continúa con los problemas frente al procedimiento de la secretaría de Movilidad sobre el mal trato por parte de las autoridades hacia los taxistas.

Bloqueos por parte de taxistas

Decenas de taxistas protagonizaron bloqueos en varios puntos de la capital del país en rechazo a la inmovilización del taxi de Wilson Rodríguez, al tiempo que agregaron que son frecuentes los casos de abuso por parte de las autoridades de tránsito.

Varios conductores de taxi empezaron a bloquear diferentes puntos de la calle 26, causando un trancón monumental desde la carrera 30 y casi hasta el aeropuerto El Dorado, que se extendieron durante la madrugada de este viernes.