Protestas en Bogotá por exigencia del carné de vacunación en lugares públicos

Más de 100 personas protestaron frente a la Personería de Bogotá, por la implementación del decreto 1408 del 2021 que obliga a establecimientos que pretenden abrir a un 100% sus negocios a pedir el carné de vacunación contra el virus que tiene en vilo al mundo, aseguran que es un experimento y no creen en su mortalidad.

“No estamos de acuerdo en que nos exijan el carné de vacunación, yo no me quiero vacunar porque no creo en el virus y menos uso tapabocas porque el covid-19 no existe, además, esa famosa vacuna de Pfizer es un experimento y no permito que experimenten conmigo como si fuera un ratón de laboratorio”, afirmó Ximena Cárdenas, una de las manifestantes.

“No me pueden obligar a vacunar y el quitarme la oportunidad de ingresar a disfrutar de mi ocio, de comer en un buen restaurante o de ver un partido de fútbol por no tener una vacuna que no me quiero poner, es una violación a mis derechos porque el virus existe, eso es evidente, pero no creo en ninguna vacuna porque aunque ha sido mínima, también por los efectos ha matado gente”, aseguró una de las manifestantes.

En las manifestaciones hubo personas que llevaron carteles donde se leía: 'decreto 1408 es una dictadura sanitaria', 'la vacuna será una esclavitud, primera dosis, segunda dosis y tercera dosis hasta destruir el ADN', 'creo en el virus pero no en las vacunas' y 'no a las vacunas, si al derecho de decidir sobre mi cuerpo', entre otras pancartas.

Además, acompañada de trompetas, bombos y cánticos, los manifestantes señalaban: “si, si, si a la vida, no, no, al pinchazo”, “dictadura sanitaria, eso es exigir una vacuna que no me quiero poner”, “Dios bendiga el pueblo, no a las vacunas, yo decido sobre mi cuerpo, no el Estado”.

Es de recordar que los establecimientos que quieren extender el aforo a un 100% deberán exigir el carné con al menos una dosis, los lugares son:

- Bares

- Gastrobares

- Restaurantes

​- Cines

- Discotecas

- Lugares de baile

- Conciertos

- Casinos

- Bingo

- Actividades de ocio

- Escenarios deportivos (como El Campín).

En el artículo 2 también se menciona que será obligatorio en:

- Parques de diversiones

- Parques temáticos

- Museos

- Ferias.