Protestas en el centro de Bogotá por presunto abuso de la Fuerza Pública a mujeres

Con el objetivo de pedir que no se registren más abusos contra las mujeres, al parecer por parte de miembros de la Policía, los integrantes de la organización 'Somos la Disidencia' se manifestaron en el Planetario de Bogotá, en el centro de la capital.

La jornada, en la que bloquearon la Carrera Séptima, a la altura de la calle 26, sirvió además para denunciar los presuntos casos de abuso sexual que se habrían dado durante las protestas del 10 de septiembre, por parte al parecer de miembros de la institución, contra tres adolescentes.

Lea además: Entre vecinos buscan recuperar varios de los CAI destruidos por el vandalismo

"En el CAI de San Diego, varios policías abusaron de tres adolescentes, las tocaron y hasta las extorsionaron para dejarlas salir", denunció Valeria Bonilla, fundadora de ese movimiento femenino.

De igual modo, Bonilla afirmó que es necesario que se dé una justicia real y que este tipo de abusos no se repita. "Es algo que ha ocurrido antes, por eso pedimos justicia que las autoridades hagan lo que corresponde y que los responsables paguen", señaló.

Sumado a ello, la líder del movimiento aseguró que no quieren, ni aceptan que la Policía Nacional pida perdón, sino que diga quiénes son los responsables de ese tipo de acciones y que actúen.

"Lo más fácil es pedir perdón y después hacer como que no pasó nada. Sin culpables, sin detenidos y con las jóvenes víctimas que ven cómo la impunidad reina frente a estos casos y eso no es justo. Por eso hay que protestar, no podemos quedarnos calladas frente al abuso de una autoridad opresora y que delinque impunemente", indicó Bonilla.

Le puede interesar: Reforma de la Policía marcha desde hace rato: Gobierno a Claudia López

Ante la protesta, en el lugar hizo presencia el Esmad de la Policía, acompañados de una tanqueta de agua, utilizada para apagar las bolsas con basura que incineraron los manifestantes.

Ante los bloqueos, las autoridades de tránsito desviaron el transporte público hacía la Avenida Caracas, lo que causó algunas demoras en el carril que va del Sur al Norte de Bogotá.