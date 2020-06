“La mayoría venimos aquí en paz, estamos exigiendo los derechos que el pueblo se merece y quieren quitar, no queremos intromisión, vinieron aquí y se van a instalar en bases estratégicas, estamos en nuestro territorio, vinieron soldados y a qué? No nos han dicho, tampoco queremos saber de (Donald) Trump que ha sido incapaz ante la muerte de George, una intención de cambio, sigue el racismo y la segregación”, afirmó el manifestantes

Por varias horas, los manifestantes marcharon por la carrera 50 y la calle 26, pacíficamente con pancartas, tambores y demás elementos.

“No queremos a los Estados Unidos aquí, pedimos justicia en el caso también de Anderson, no más excesos de la policía, no más agresiones, es todo (...) estamos apoyando lo qué pasa y aquí vamos a seguir”, apuntó uno de los ciudadanos que protestó al frente de la embajada de EE.UU. en Bogotá.