Protestas y bloqueos en Suba ante crisis por el coronavirus

Más de 100 personas, que dicen pertenecer al gremio de la construcción, protestaron este martes frente al portal de Suba, ubicado en el occidente de la ciudad. La razón, según ellos, se debe a que sus contratos fueron suspendidos en plena cuarentena.

“Ya van dos semanas y nadie nos solucionada nada, nos tiraron como unos perros, sin prestaciones ni nada, no tenemos cómo comer, ya hemos hablado más de tres veces con la Alcaldía y no ha pasado nada (...) pedimos una solución, es todo”, se quejó Pedro Díaz, uno de los manifestantes.

Entre tanto, Juan Suárez, otra de las personas que adelantan la protesta, dijo que más de 100 personas están en estas condiciones de miseria. "Ya se nos acabó la comida, el Gobierno no nos responde, los dueños se lavaron las manos, nosotros construimos casas, apartamentos y edificios y así nos pagan, no es justo con nosotros”, sostuvo.

El portal de Suba tuvo que ser custodiado por la Policía disponible y el Esmad, mientras gestores de convivencia trataban de llegar a un acuerdo.

Sin embargo, la Avenida Suba y la Avenida Cali fueron bloqueadas, impidiendo el paso de los pocos vehículos que transitaban por la zona.

“Aquí vamos a seguir, vamos a protestar todos los días porque ya no aguantamos más, ahora alargan esa cuarentena cuando hay mucha gente que no tiene qué comer, que no tiene ni mil pesos (...) hacemos el llamado para que se ayude a nuestro sector, uno de los más afectados”, afirmó.

Suba no fue el único punto en donde se registraron bloqueos. En Bosa, por varias horas, más de cincuenta personas protestaron porque también se están viendo afectados por la suspensión de sus contratos.