Proyecto de Corredor Verde de la Séptima no tiene reversa: Claudia López

La alcaldesa de la capital del país, Claudia López, fue enfática en señalar que el proyecto del Corredor Verde de la Séptima no tiene reversa jurídicamente, porque ya fue habilitada la licitación para los tramos 1 y 2, con lo que se busca mejorar la movilidad de los habitantes de la parte oriental de Bogotá.

El tema ha generado polémica por cuenta de que el alcalde electo de la ciudad, Carlos Fernando Galán, no apoya la contratación de de esta megaobra de infraestructura.

"Hemos actuado correctamente, conforme a la ley. A lo que no hemos cedido es a chantajes políticos y no cederemos nunca. Los organismos de control son de control, no son coadministradores ni instrumentos de chantaje político (....) a ese chantaje de poder y abuso, esta alcaldía nunca cederá, porque son intereses de políticos, porque van en contra que los ciudadanos de Usaquén tenga transporte público eléctrico, a través del corredor verde", dijo.

Con ese objetivo, las empresas interesadas en la construcción de estos dos tramos, tienen un plazo para presentar las ofertas hasta el 22 de febrero de 2024.

El proyecto del Corredor Verde de la Séptima tendrá 22 kilómetros que arrancará desde la Calle 26 y finalizará en la Calle 200, el cual espera movilizar más de 18.000 pasajeros de transporte público.

"Es una distribución equitativa del espacio, el cual espera reducir el tiempo de movilidad desde el norte al centro en 30 minutos. Hoy la Séptima mueve más de 12.000 pasajeros con un sistema de transporte deficiente. Sacamos la licitación para contratar estos dos lotes, en total son cinco lotes, ya hay tres firmados que arrancarían su reconstrucción en enero", indicó el director del IDU, Diego Sánchez.

En prepliegos, han recibido 63 observaciones de empresas diferentes que están interesados en presentar la oferta. La audiencia de adjudicación del proyecto de los dos tramos se realizará el 27 de marzo de 2024.