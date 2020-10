Prueba de vacuna de Johnson & Johnson no se aplicará en Bogotá

Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, confirmó que en la ciudad no se aplicarán pruebas experimentales de vacunas contra el coronavirus. Gómez dio esta noticia tras la decisión de Johnson & Johnson de suspender los ensayos después de que uno de los voluntarios resultó enfermo.

"Nuestra ciudadanía quiere estar en esos procesos y queremos contar con una buena vacuna, pero en ningún caso en la ciudad se tomará a nuestra población para pruebas si no tenemos todos los elementos y protocolos de cómo ha sido desarrollado cada uno de esos biológicos (...) Voluntarios por ahora no en Bogotá. No es esa la posición de la Secretaría Distrital ni de la Alcaldía Mayor", dijo Gómez, este lunes, en declaración a varios medios de comunicación.

En ese sentido, solo se podrían hacer ensayos de la vacuna hasta que las autoridades distritales conozcan cómo ha sido desarrollada: "En ese momento en que contemos con eso y nuestro grupo de expertos lo evalúe y lo considere seguro, participaremos".