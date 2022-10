Publican cartel de los más buscados por agresiones en protestas hoy en Bogotá

Después de la jornada de protestas que tuvo lugar en el centro de Bogotá en la tarde de este miércoles, la Policía Metropolitana de Bogotá publicó el cartel de los más buscados por ser los presuntos responsabes de agresiones que dejaron 7 gestores de la Alcaldía heridos, al igual que 11 miembros de la Policía Nacional, 5 civiles y un miembro de la personería.

De acuerdo con las autoridades, se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que ayude a dar con el paradero de las personas que propiciaron los desmanes y agredieron a varias personas.

"La Policía Nacional requiere información de estas personas por los hechos ocurridos el día 19-10-2022, donde fueron lesionados varios policías, gestores de convivencia, daños a bienes de TransMilenio y Avianca", señaló la institución.

A su vez, la alcaldesa Claudia López rechazó los hechos registrados y pidió ayuda al Gobierno Nacional para continuar con el proceso de retorno de los indígenas que han migrado a Bogotá por difíciles condiciones de conflicto en sus departamentos de origen.

“Es inadmisible que nuestros servidores sean agredidos, El Gobierno Nacional ni evita que los desplacen, ni les garantizará retorno seguro. Bogotá no puede seguir sola en esto”, dijo la Alcaldesa en un duro mensaje al Gobierno del presidente Gustavo Petro. "Esto no es protesta social! Es violencia inaceptable, que no debe quedar impune! La impunidad al abuso y violencia solo incentiva su reproducción. Así como he denunciado y hecho judicializar abusos de miembros de la fuerza pública, haré lo propio con esto", agregó.

Entretanto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, también se pronunció a través de sus redes sociales y rechazó los hechos. "Nada justifica la agresión que sufrieron esta tarde 14 miembros de la Policía Nacional a manos de indígenas en Bogotá. Los agresores deben ser judicializados y sancionado", expresó.