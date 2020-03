Tras una reunión de la junta de voceros, el Concejo de Bogotá adoptó medidas para evitar la propagación del coronavirus dentro de la corporación. En el encuentro estuvieron los concejales Carlos Fernando Galán, presidente del cabildo; Yefer Vega, primer vicepresidente, y Luis Carlos Leal, segundo vicepresidente.

Le puede interesar: Aplazan ceremonias de grado y eventos masivos en la Nacional

Desde ahora se realizarán sesiones de comisiones únicamente, no plenarias. Se restringirá el acceso al Concejo para el público y únicamente estará disponible la oficina de Atención al Ciudadano. Además, se restringirá el uso de los salones para reuniones de concejales.

Los funcionarios tendrán horario flexible de 7:00 a.m a 4:00 p.m, de 8:00 a.m a 5:00 p.m y de 9:00 a.m a 6:00 p.m. Asimismo, se va a habilitar tecnología para que los funcionarios de las Unidades de Apoyo Normativo de los concejales puedan trabajar desde sus casas. También habrá rondas de previsión con una doctora de la ARL para que todos los funcionarios conozcan los hábitos diarios de higiene pertinentes.