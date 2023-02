Millonarias pérdidas por los colados

Los colados ponen diferentes excusas para hacerlo: no están satisfechos con el costo del pasaje, se sienten inseguros y no hay comodidad dentro del sistema. No obstante, esta semana se viralizó el caso de un ciudadano cuya excusa ha sido calificada como bastante descarada.

Cifras del Concejo de Bogotá indican que semanalmente se están perdiendo cerca de $11 mil millones, por cuenta de los colados esto contando solo el servicio troncal, la cifra puede aumentar si se tiene en cuenta el servicio zona

