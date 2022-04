Diferentes grupos sociales se movilizarán mañana en diferentes puntos del país para celebrar un año del estallido social que exigía tumbar la reforma tributaria y garantías sociales, educativas y de salud al Gobierno Nacional.

Entre tanto, capitales como Bogotá, Medellín, y Cali confirmaron su cese de actividades y apoyo a la protesta. Por su parte la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) conmemorará el Día Internacional de los Trabajadores el domingo 1 de mayo.

En el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno tiene confirmados, al menos 25 puntos donde se convocaron plantones, marchas y actividades culturales:

- Universidad Pedagógica Nacional (Plantón y marcha): 10 a.m.

- Universidad Javeriana (Plantón): 1 p.m.

- Carrera 50 con calle 3 (Evento cultural): 7 a.m.

- Parque El Pórtico (Calle 145 #100 A) (Marcha): 8 a.m.

- Casa de la Cultura Ciudad Bolívar: 8 a.m.

- Plaza de Bolívar (Marcha): 8 a.m.

- Carrera 10 con calle 27 sur (Evento cultural con reivindicaciones): 9 a.m.

- Plazoleta Fundacional Bosa (Evento cultural con reivindicaciones): 9 a.m.

- Puente de la Dignidad (Plantón): 9 a.m.

- Superintendencia de Sociedades (Plantón): 9 a.m.

- Cancillería (Calle 10 #5-51) (Plantón): 9 a.m.

- Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Marcha): 9:30 a.m.

- Plazoleta Biblioteca Pública La Marichuela (Usme) (Evento cultural con reivindicaciones): 10 a.m.

- Monumento a Banderas (Marcha): 10 a.m.

- Fiscalia General de la Nación (Plantón): 10 a.m.

- Parque Nacional (Marcha): 11 a.m.

- Parque de Los Hippies (Marcha): 11 a.m.

- Colegio Guillermo León Valencia (Plantón): 1 p.m.

- Universidad Nacional - Salida calle 26 (Olla comunitaria): 1 p.m.

- Universidad Distrital Sede Tecnológica (Plantón): 2 p.m.

- Parque Central de Fontibón (Caravana): 2 p.m.

- Portal Américas - Rotonda El Tintal (Plantón): Sin hora definida

- Monumento a Los Héroes (Evento cultural con reivindicaciones): Sin hora definida

- Puente Puerta del Sol: (Calle 80 con 102) (Evento cultural): Sin hora definida

Por su parte, Transmilenio anuncia que trabajará en su horario habitual, pero estarán confirmando por redes sociales sobre los retrasos en la operación que se puedan presentar.