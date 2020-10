¿Qué dicen los viajeros de los protocolos de bioseguridad en El Dorado?

Después de que se generara polémica al conocerse algunos casos de presuntas violaciones de protocolos de bioseguridad, por parte de algunas aerolíneas, RCN Radio visitó el Aeropuerto El Dorado de Bogotá para hablar con los viajeros y evidenciar las medidas de las autoridades.



Actualmente, en esa terminal se pueden ver más viajeros que cuando inició la reapertura de la misma, con algunos vuelos humanitarios, pero también hay mayor presencia de las autoridades como Fuerza Pública o del sector aeronáutico.



Gran parte de los viajeros se mostraron satisfechos con los protocolos implementados allí e incluso afirmaron que se sienten tranquilos viajando, ya que han encontrado todo dispuesto para la bioseguridad. Sin embargo, otros expresaron temor por el contagio de covid-19.

“Al entrar uno le verifican la aplicación de CoronaApp, todo es en orden con distanciamiento, con desinfección de manos y en el vuelo tuvimos sillas de por medio”, aseguró una viajera.



Otra mujer afirmó, mientras realizaba el chequeo de su viaje, que “me da muchísimo miedo viajar, la verdad es que sí y bastante. Siento mucho temor, aunque debo hacerlo por una calamidad doméstica".

"No me da miedo. Los protocolos están bien, también rápidos y no tienen tanto proceso, entonces eso es muy favorable para todos quienes viajamos", destacó una joven que realizaría un recorrido nacional.

Las autoridades aeroportuarias realizan constantes monitoreo de la situación en el aeropuerto para evitar alguna afectación a los usuarios y que se cumplan todas las medidas que permitan que no se de un contagio masivo de coronavirus.

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, afirmó que tras conocerse los casos de ciudadanos que entraron al país con pruebas positivas de covid-19 se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación para que determine responsabilidades de tipo penal.