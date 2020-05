"Yo iba hacia el centro a comprar una mercancía que necesito para trabajar, pero antes de llegar al parque de la Mariposa, un agente me dijo que no podía seguir por ese lado. Entonces yo hice un giro para cambiar de rumbo y fue cuando uno de los policías me golpeó", precisó.

Don Néstor agregó que "el agente me agredió, me tumbó mi carrito, se me perdieron las gafas y luego me condujeron hasta un CAI, donde el comandante me dijo que me fuera y que pusiera la denuncia en la carrera 12 con 24 y allá me dijeron que eso no les corresponde a ellos; y yo entonces deje esa cuestión así yo no seguí insistiendo".

Lea también: MinDefensa pide sancionar a policías que agredieron adulto mayor

Precisó que no quiso interponer la denuncia "porque sabía que eso era algo grave y que los agentes podrían ser sancionados y yo no quiero eso para ellos, porque ellos también tienen su familia igual que uno".

Don Néstor también contó que hasta el momento "los señores de Derechos Humanos parece que me van a llevar al médico, pero yo no estoy gravemente lesionado. Tengo unos rasguños y realmente no quiero que los agentes sean sancionados gravemente, porque ellos necesitan su trabajo y de todas maneras ellos velan por la población colombiana y nosotros los necesitamos a ellos".

En medio del forcejeo, don Néstor perdió la mercancía y sus gafas, por lo que indicó que espera volver a recuperar su mercancia y sus elementos trabajando.