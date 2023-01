Qué pasó con la perrita que fue brutalmente golpeada en Bogotá: su cuidador ya fue a juicio

Juicio contra su cuidador

El pasado 11 de enero, el Juzgado 27° Penal Municipal, condenó al antiguo maltratador de Katira por el delito de maltrato animal, con una pena de diez meses de prisión, una multa por 4.16 salarios mínimos mensuales vigentes e inhabilidad especial para ejercer labores relacionadas con los animales.

Sin embargo, según cita el portal Infobae, el hombre, quien en un principio no aceptó los cargos, quedó en un periodo de prueba de tres años en los que deberá asumir un compromiso, pues como la pena no superó lo 48 meses y no contaba con antecedentes penales, la jueza del caso suspendió la ejecución de la pena.

Cómo reportar casos de maltrato animal en Bogotá

Para denunciar casos de maltrato, es importante tener a la mano material probatorio de las agresiones, así como también la ubicación precisa donde suceden los hechos.

En situaciones en flagrancia o donde la vida del animal esté en riesgo, las líneas de atención son el 123 de emergencia, la línea contra el maltrato animal 018000115161 o a través del correo proteccionanimal@animalesbs.gov.co