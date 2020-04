¿Qué sectores se reabrirán en Bogotá tras cuarentena? La alcaldesa responde

“Mi gran dolor de cabeza con los bogotanos es cómo llegan al trabajo y cómo se devuelven a su casa, porque si van a trabajar reventándome el Transmilenio se me contagian todos; a mí no me basta el protocolo de seguridad; nosotros vamos a tener facultades: si un sector, por mucho que esté cumpliendo el protocolo de Presidencia y no me cumple el protocolo de transporte de la Alcaldía, no funciona porque tiene que cumplir los dos: el de bioseguridad de Presidencia pero también el de Transporte seguro de la alcaldía", indicó.

Agregó que las personas pueden salir a las áreas comunes de los conjuntos residenciales, siempre y cuando lo hagan de forma ordenada y autorregulada.