Según la Secretaría de Salud hasta la fecha hay 98.178 dosis de Pfizer, 30.658 de Astrazeneca; 71.590 de Sinovac, 89.000 de Janssen y 84 de Moderna en Bogotá para un total de 289.510 vacunas para seguir avanzando en la inmunización contra la covid-19; estas vacunas las puede encontrar en los siguientes lugares y horarios:

De 8:00 a. m a 8:00 p. m

Movistar Arena, Compensar Cra 68, Corferias, Cafam de la Floresta, Centros Comerciales Plaza Imperial, Paseo Villa del Río Plaza de las Américas, Mallplaza, Bulevar Niza, Dorado Plaza, Galerías, Santa Fe, El Edén y la Biblioteca Tintal.

De 8:00 a. m a 5:00 p. m

Plaza de los Artesanos, Coliseos El Tunal, Cayetano Cañizares, Palestina, Tibabuyes, Villa de Los Alpesy El Hospital San Ignasio.

De 7:00 a. m a 5:00 p. m

Hemeroteca de la Universidad Nacional, Centro Comercial Centro Mayor, Carpa Gran Estación, Coliseo Mollinos II y (Vista Hermosa que funciona hasta las 2:00 p.m.).

El reporte que arroja Salud Data es que la capital del país ha inmunizado el 49,5% de la población Bogotana con el esquema completo contra la covid-19; sin embargo hay un avance del 74,4% de personas que ya tienen una dosis.

Por ahora se está a la espera de que el Gobierno Nacional entregue más dosis de la farmacéutica Moderna y así terminar los esquemas de vacunación con ese biológico, teniendo en cuenta que muchas personas han esperado su segunda dosis desde el mes de julio.

"No se que voy hacer, tengo un viaje al exterior y como voy a viajar si aún no me vacunan con mis dos dosis, solo tengo una y para salir del país me exigen el esquema completo; el Gobierno Nacional no sabe nada por que según la Organización Mundial de la Salud, hay fechas especificas, ningunos tres meses", aseguro María Camila Bustos, una joven colombiana afectada por falta de la segunda dosis de Moderna.