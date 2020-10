Quién era José Antonio Duarte, el ciclista atropellado y lanzado por un puente de Chía

Por su parte, Andrés Bello, quien es usuario de bicicleta y llegó hasta el puente donde ocurrió el hecho, reiteró el llamado de justicia a las autoridades y de respeto a los conductores.

“Los conductores de vehículos no piensan en la ventaja que ellos tienen con un carro, no tienen conciencia que en nuestras casas nos esperan, que desde que salimos de ella estamos en peligro porque no hay conciencia vial” destacó Bello.

Otro que también habló del tema fue el abogado Saúl León, quien representará a la familia del ciclista fallecido y quien aseguró que tienen algunas solicitudes puntuales para la Fiscalía General de la Nación.

“Es necesario que se hagan las investigaciones pertinentes para determinar si se presentó algún conflicto previo entre don José y el conductor del camión, así como también es necesario que se determine si el chofer venía bajo el efecto del alcohol o alguna otra sustancia alucinógena” explicó el abogado.

Al mismo tiempo, el jurista fue claro en señalar que buscarán que al presunto responsable del hecho le den detención en centro carcelario y no en su domicilio, pues aseguran este es un peligro para la sociedad.

“Una persona que cometa un hecho como estos y no se detenga a auxiliarlo o ayudar a la víctima, es un peligro para la sociedad, y más en una zona como estas, donde tanta gente utiliza la bicicleta como medio de transporte” afirmó León.