¿Quién es alias ‘Satanás’?

Juan Manuel Vera alias ‘Satanás’, es un ciudadano venezolano líder de una peligrosa banda delincuencial que lleva su mismo nombre, la cual se dedica a realizar cobros extorsivos de altas sumas de dinero, a través de amenazas a los habitantes y comerciantes de distintas localidades de Bogotá, entre otros crímenes. Así mismo, es señalado de ser uno de los principales jefes del denominado ‘Tren de Aragua’.

Al hombre de 30 años se le atribuyen delitos como tráfico de estupefacientes, homicidio y extorsión. A finales del año anterior fue capturado en Ecuador, y aunque en un principio fue recluido en la cárcel de alta seguridad de Palogordo, en Girón, Santander, posteriormente, en medio de un amplio operativo, fue trasladado a la cárcel La Tramacúa, de Valledupar, una de las más seguras y que guarda a varios de los criminales más peligrosos del país.

No obstante, alias ‘Satanás’ de las ha ingeniado para seguir delinquiendo tras las rejas, pues en enero se conoció la denuncia de varios comerciantes en la ciudad de Bogotá que recibieron audios por WhatsApp en los que el líder de ‘Los Satanás’ los intimidaba y exigía el pago de altas sumas de dinero. "Yo puedo estar preso, pero aquí todos los muchachos están en la calle y estamos activos. Si ustedes quieren derramamiento de sangre, nosotros los vamos a complacer", aseguraba el criminal.

Recientemente, ante los señalamientos del alcalde Carlos Fernando Galán, quien dijo que alias ‘Satanás’ seguía extorsionando al comercio en Bogotá, el criminal envió una carta liberándose de toda responsabilidad. “Me pronuncio mediante este comunicado con el fin de aclarar que yo no soy culpable de los muertos que están cayendo en Bogotá, ya que yo estoy privado de mi libertad y para nadie es un secreto de que lo capturan a uno, inmediatamente sale un sucesor, así que ya esto es responsabilidad de la alcaldía y de la policía que no han tomado las medidas pertinentes. En la cárcel La Tramacua, me tienen completamente vigilado”, decía el documento.