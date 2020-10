La excongresista Piedad Córdoba no cree que el ataque que sufrieron sus escoltas, en el sur de Bogotá, se haya tratado de un simple robo de un arma y sugiere que podría tratarse de una amenaza directa contra ella o un posible atentado.

El general Carlos Rodríguez, encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró en entrevista con La FM que los delincuentes hurtaron el arma de uno de los escoltas y en medio de la huida y la reacción del otro escolta, dispararon contra la ventana del conductor.

Sin embargo, la exsenadora agradeciendo a la Policía la reacción frente a los hechos, dando con la captura de uno de los delincuentes y recuperando el arma robada, cuestionó esa hipótesis.

“Sobre los hechos de anoche, agradezco la reacción de la Policía, quienes además manifiestan que se trataría de un atraco. Respetuosamente, me permito preguntar: ¿Quién moviliza ocho hombres armados en varios vehículos para atacar a una camioneta y finalmente solo robar un arma?”, publicó a través de Twitter.

Esto luego de la versión de uno de sus escoltas que contó a RCN Radio que estaban terminando turno “ya habíamos dejado a la jefe (Piedad Córdoba) en su casa y nos dirigimos hacia mi residencia. Una vez me bajé de la camioneta, llegó por mi lado un carro Jetta, y se bajaron tres sujetos armados, me dijeron que les entregara el arma, por detrás me salieron otros seis, me requisaron y me dijeron que si me movía me mataban".

Además Córdoba publicó otro tuit, en el que recordó los ataques de los que ha sido víctima desde 2019, los cuales han sido catalogados por las autoridades como atracos.

Medellín 2019, entran a mi casa, apuntan a mi hijo con un arma. "Fue un atraco". Bogotá 2019, entraron a mi casa y se llevan computadores. “Un atraco”. Anoche 8 hombres disparan y se llevan un arma. “Un atraco”. Una de dos, o los atracadores andan con mi foto, o no son "atracos"”, agregó.

Piensen en un país donde una pueda ser la voz más critica y poder ir por la calles sin necesidad de escoltas, usar el celular sin el temor a que este chuzado, mirar a los hijos sin aterrarse con el solo pensar que les pueda pasar algo... ese el país que hay que construir!!!!! — Piedad Córdoba ✊🏽 (@piedadcordoba) October 1, 2020

Las autoridades de Bogotá se encuentran tras la pista de los sujetos que atacaron a los escoltas de la excongresista.