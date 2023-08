¿Quiere sacar la visa? No se deje engañar por falsos tramitadores; a mujer le desocuparon la cuenta

El proceso de la visa estadounidense se ha convertido en un dolor de cabeza para millones de colombianos, esto debido a que el trámite para las entrevistas con la Embajada de Estados Unidos están tardando aproximadamente dos años.

Por estas razones son muchas las personas que buscan la manera de adelantar su entrevista de alguna u otra manera. Sin embargo, debido a esta necesidad, también hay personas inescrupulosas que buscan sacar provecho de la situación.

Ha sido la misma Embajada de Estados Unidos, quienes han advertido que existen terceras personas que prometen adelantar citas para la visa y realizar el proceso de manera rápida, pero esto no es posible, no obstante, esto no está permitido y no es viable.

“La Embajada no recomienda ni avala a terceras personas o compañías que adelanten citas, si la información es incorrecta o hay fraude en el proceso, recurrir a un tercero puede llegar a la denegación de tu visa”, indicó la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Denuncias de fraude de tramitadores de visas en Bogotá

El diario El Tiempo reveló un testimonio de una persona víctima de un falso tramitador de visas, el cual desocupó todas las cuentas bancarias de la mujer.

La víctima cuenta que ella junto a su esposo y dos hijos querían viajar a Estados Unidos el año pasado, pero por falta de citas buscaron la ayuda de un tramitador.