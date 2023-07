Miles de usuarios de TransMilenio y habitantes del sur occidente de Bogotá se vieron afectados por una protesta en el sector del Portal de las Américas y la estación de Patio Bonito, tras el reclamo de un grupo de ciudadanos por la posible demolición de predios en un sector de la localidad de Bosa.

Según los manifestantes, el Distrito quiere tumbar 150 casas en esta parte de la ciudad sin entregarles un auxilio económico a las familias, al tiempo que agregaron que los están desalojando de inmediato.

Aseguran que ante esa situación, decidieron salir a las calles a protestar para que la Alcaldía les responda.

"Estamos protestando para que no destruyan nuestras casas en el barrio Villa Esmeralda en la localidad de Bosa, queremos ser incluidos dentro del Plan Parcial el Edén", dijo Anyi Tovar, líder de la protesta.

La mujer aseguró que "al igual que las demás comunidades que fueron incluidas, nos quieren demoler las casas, no nos quieren pagar lo que valen las casas y no nos queremos ir de ahí. Lo que buscamos es que nos incluyan dentro del Plan Parcial y el Distrito no dice nada".

Este hecho ocasionó que el Portal de las Américas de TransMilenio estuviera cerrado hasta las diez de la mañana, cuando se reanudaron las operaciones en ese sector. Sin embargo, varios usuarios siguieron reportando problemas de movilidad en la zona durante el mediodía.

"No queríamos hacer esto, fue ya un tema muy dramático para nosotros, pero fue la única manera de que nos escuchara Colombia. Quieren demoler 150 viviendas para construir alamedas, la Unidad de Gestión está mal diseñada y queremos que se modifique, eso es lo que buscamos en el Plan Parcial", dijo la manifestante.

Por su parte, Transmilenio aseguró que más de 60.00 usuarios que se movilizan por el sector en horas pico se vieron afectados. En medio de la jornada no se presentaron ataques a los buses articulados, ni hubo enfrentamientos con las autoridades.