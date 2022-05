Quiero hacer justicia por mi hijo y por otros niños: madre de menor abusado en colegio de Bogotá

Eloina Arias, la madre del menor de 10 años, denunció que su hijo fue abusado sexualmente por varios compañeros en el colegio distrital Manuela Ayala Gaitán de la localidad de Engativá.

En diálogo con RCN Mundo, Arias señaló que, "el niño manifestó, por medio de un dibujo que le entregó a la trabajadora social, lo que le estaban haciendo estos dos delincuentes, porque para mí no son menores de edad, son delincuentes".

Al preguntarle por el estado de salud de su hijo, la madre contó que "él está calmado, solo que no se le habla del tema, porque que cada vez que se le habla del tema, dice que él es un niño sucio, un niño marcado y que él no merece vivir".

En contexto: Atroz caso en Bogotá: Niño de 11 años fue abusado por estudiantes de 11 en un colegio público

La madre del menor indicó también que, "voy a hacer hasta lo imposible para que haya justicia. Voy a demandar a ese colegio, quiero que esos niños, esos pequeños delincuentes paguen por lo que le hicieron a mi hijo; voy a demandar el colegio porque yo siento que ellos tienen la mayor responsabilidad, porque yo les entregué a mi hijo".

Señaló además que los directivos del plantel no han dado las explicaciones del caso. "Ayer hablé con la directora, porque hubo una manifestación y solo me dijo que lo sentía pero eso para mí, no es suficiente. Quiero hacer justicia por mí y por muchos niños más que están en esta terrible situación" relató.

Y añadió: "no sabría que decirles a los padres. Le entregamos nuestros hijos al Estado, dicen que el riesgo de abuso más grande, está en nuestras casas, pero enviarlos al colegio también es un maltrato".

Lea además: Policía deberá responder en 48 horas sobre presuntos abusos cometidos durante paro de 2021

Por su parte, ni la alcaldesa de Bogotá, Claudia López ni el Secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, se refirieron al tema, pese a que varios periodistas, en una rueda de prensa, les cuestionaron sobre el caso.