Racionamiento de agua en Bogotá: ¿cómo funcionará en las cárceles?

Frente a la delicada situación que atraviesa Bogotá a causa del bajo nivel de los embalses que distribuyen el agua potable a los ciudadanos, la alcaldía anunció que a partir del próximo jueves 11 de abril habrá racionamiento de agua como principal medida para garantizar el suministro en los próximos meses.

Según lo anunciado por el alcalde Carlos Fernando Galán, en total serán 9 zonas las que tendrán racionamiento de agua una vez cada 10 días (3 veces al mes). En ese sentido, dependiendo del turno, los hogares no tendrán servicio del agua desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. del día siguiente.

La Alcaldía de Bogotá informó además que se buscará dar prioridad a colegios, clínicas, hospitales, centros de salud y hogares geriátricos, entre otras instalaciones. Sin embargo, un caso especial son las cárceles que se ubican en la ciudad, las cuales, si bien tendrán racionamiento, implementarán medidas especiales para garantizar el suministro.

¿Cómo será el racionamiento en las cárceles de Bogotá?

Las tres cárceles que se encuentran en Bogotá, El Buen Pastor, La Modelo y La Picota, están ubicadas en las zonas en las que la alcaldía estableció la medida de racionamiento. Por tal medida, tendrán que acogerse a la restricción según el turno en el que les toque por zona.

Ante este panorama, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que ya se tiene un plan de choque para los centros penitenciarios. Según aseguró el funcionario, para el caso de El Buen Pastor, que tendrá la restricción el jueves, se priorizará el uso del agua para la cocina y la enfermería. "Se van a ubicar unas canecas de agua para otro uso, ese día no van a haber duchas, pero sí otras canecas de agua disponible para las personas privadas de la libertad”, explicó.

Por su parte, para la cárcel La Modelo, que también tendrá racionamiento el jueves, se espera que los tanques de agua sean suficientes para el suministro de las 24 horas en las que no habrá servicio, aunque también se restringirán las duchas y se priorizarán los servicios sanitarios y la cocina.

Finalmente, en el caso de La Picota, se espera que los tanques sean suficientes para garantizar el suministro, aunque en caso de emergencia se solicitará la asistencia de carrotanques.