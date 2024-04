La ciudad de Bogotá se encuentra cerca de completar dos semanas implementando el racionamiento de agua como medida para contrarrestar el bajo nivel de los embalses que proveen el líquido a los hogares de la capital del país y municipios aledaños. La ciudad fue dividida por 9 zonas que diariamente, en turnos rotativos, presentan cortes de agua desde las 8:00 a.m. y por 24 horas.

Según el último reporte de la Alcaldía de Bogotá, el pasado 23 de abril el consumo fue de 15.50 metros cúbicos por segundo, mientras que el nivel de los embalses que componen el Sistema Chingaza es de 16,01%. La meta para el mes de abril es que el nivel aumente al 20%.

En medio de este panorama, hace unos días la alcaldía confirmó que se implementarían multas pata personas que malgasten el agua en la ciudad, así como para quienes presenten un consumo excesivo durante el racionamiento.

“Queremos lograr cambios de comportamiento de dos maneras. Por un lado, con mensajes que permitan cambiar la conciencia, que cada uno entienda que tenemos que cuidar cada gota de agua y que de manera voluntaria la gente decida reducir el consumo. Pero también debemos tomar medidas sancionatorias”, afirmó el alcalde Galán en diálogo con RCN Radio.

Sanciones en Bogotá por el racionamiento de agua

En entrevista para RCN Radio, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que en la ciudad se han recibido 356 reportes de uso irresponsable del agua y se han tenido que aplicar 117 sanciones en las últimas semanas.

“Nosotros no queremos que esto se multiplique, la idea no es poner sanciones a todo el mundo, sino que logremos cambiar el comportamiento, que no sea necesario llegar hasta allá. Pero en una situación tan crítica, si alguien se pone a despilfarrar agua, si se pone a lavar carros en la calle, a lavar andenes, tenemos que actuar y vamos a hacerlo con esas sanciones”, sostuvo el mandatario.

Estas personas pueden recibir multas que van desde los $690.000 hasta los $1.200.000 en caso de que haya reincidencias. La Alcaldía de Bogotá invita a los ciudadanos a reportar casos de uso inadecuado del agua en el correo juntosporelagua@gobiernobogota.gov.co o a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gobierno.