Rebajan condena a hombre que mató a menor de edad con puñalada en el tórax

Ambos grupos salieron a sus respectivos balcones y empezaron a intercambiar escupitajos y lanzarse colillas de cigarrillo, empaques de aguardiente, se relata en la sentencia. Fonseca Borda se despertó por culpa del ruido y preguntó qué estaba pasando. Le contaron. Él regresó a su habitación y salió al poco tiempo con rumbo al 403. Les dijo a sus amigos que tendría que solucionar el problema.

Golpeó con fuerza la puerta del otro apartamento. MAGV y Muñoz Bernal habían acordado no abrirla. Sin embargo, Cristhian Daniel Berrío Hernández, que estaba durmiendo y no sabía lo que estaba pasando, se levantó y abrió. Fonseca Borda aprovechó para tratar de entrar a la fuerza. Berrío Hernández le pidió que se fuera, indicándole que no quería problemas, y junto a los otros dos intentó evitar que Fonseca Borda entrara.

Pero Fonseca Borda logró hacerse un espacio, se llevó la mano hacia atrás, amagó un golpe hacia Berrío Hernández y lo empujó. Justo ahí quedó frente a MAGV: sacó un cuchillo, se lo clavó al adolescente el tórax y huyó corriendo por las escaleras. Ya en su apartamento les dijo a sus amigos que se fueran, que "había chuzado a alguien".

Mientras tanto, en el 403, los amigos de MAGV hacían lo posible para ayudarlo y luego lo llevaron al parqueadero para esperar que llegara la ambulancia. El vehículo llegó cuando todo ya era demasiado tarde: el adolescente había fallecido.

Los vigilantes del conjunto residencial no dejaron que los jóvenes del 203 se fueran y llamaron a la Policía. Cuando llegaron los uniformados, subieron al apartamento de Fonseca Borda y lo capturaron. Él entregó el arma del asesinato.