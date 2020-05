Asegura que “nos ha ido bien gracias a Dios, porque hay gente muy consistente. Otros no tanto, pero lo importante es que estamos ayudando en medio de esta pandemia y hasta evitando más contagios porque mucha gente sale a hacer sus cosas y así se puede proteger a la familia”.

Tras haber informado el viernes pasado que barrios como Patio Bonito y María Paz no iban a ser incluidos dentro de la alerta naranja por aumento de casos de COVID -19 en la localidad de Kennedy, la Alcaldía ahora decidió incluirlos.

Así las cosas, estos dos barrios tendrán más medidas de restricción para evitar la propagación del virus.

"No sabía que teníamos alerta naranja. Me acabo de enterar. Tenía entendido que no la iban a poner, pero igual me parece bueno porque la gente no estaba respetando (...) Muchas personas en las calles como si nada y sin protección”, dijo Martha Ospina, habitante del sector.

Por su parte Carlos Rojas, otro vecino de la zona, se mostró a favor: "Pues qué bueno que se haga. Ahora esperemos qué pasa porque estamos en una incertidumbre terrible. No sabemos qué va pasar y tampoco hay controles, entonces la gente por eso sale como si nada”.