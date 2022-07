Recaudo por impuesto predial en Bogotá asciende a los $3.2 billones

Sin embargo, reconoció que existen algunos problemas en la prestación del servicio derivados de algunos predios y vehículos que no cuentan con su factura. Explicó que en estos casos los propietarios no tienen la factura, porque las autoridades de recaudo no cuentan con la información completa y necesaria para avanzar en el respectivo proceso.

“En esos casos es necesario que la gente nos visite para que podamos recuperar los datos y expedir la respectiva factura”, indicó.

Igualmente, recordó a los contribuyentes que hasta el próximo viernes 15 de julio se puede pagar el impuesto predial con el 10 % de descuento y hasta el 29 de julio hacerlo sin ningún recargo adicional.

Le puede interesar: Mueren 10 disidentes de las Farc en operación militar en Caquetá

Respecto al impuesto vehicular reiteró que el descuento del 10 por ciento por pronto pago va hasta el próximo 12 de agosto y hasta el 26 de agosto por el monto total.

Agregó que las autoridades de recaudo fortalecieron y mejoraron la correspondiente estrategia de atención presencial con la ampliación del número de ventanillas disponibles para todos los ciudadanos.

“Tenemos también otros medios electrónicos por medio de los cuales nos pueden hacer llegar la información que nos hace falta para emitir las facturas de predial y de vehículos”, añadió.