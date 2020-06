Sin embargo, algunos aseguran que han tomado medidas de forma personal para reducir los riesgos y evitar contagiarse de coronavirus. El argumento es que no pueden dejar de trabajar porque de eso depende su sustento.

"Hemos tratado de hablar con la gente para que nos entregue el material reciclable y para que cuando lleguemos nos lo dejen en la puerta para no acercarnos porque nos da miedo contagiarnos", expuso otro joven.

"Nosotros nos cuidamos de todo. Hay unas bolsas que dicen COVID-19; esas bolsas no las cogemos. Pero no nos da miedo contagiarnos porque miramos el material que podemos recoger y el que no podemos, pues no", añadió otro de los recicladores.

Ante esta situación, desde la embajada de Alemania en Colombia y desde la UAESP entregaron a decenas de integrantes de ese gremio kits de bioseguridad y mercados como forma de apoyo en medio de la crisis por la pandemia.

Lea acá: ¿Están preparados los hospitales de Bogotá para el pico de la pandemia?

El embajador alemán en este país, Peter Ptassek, dijo que esto "se trata de visibilizar un trabajo importantísimo en el tema de reciclaje con los héroes de esta tecnología que es tan importante en este país para transformarlo en un negocio que rinde".

"Nuestro aporte es con la ayuda que tenemos en este enlace con Alemania, en ayudarles con algunos mercados y con estos kits de protección para que ellos salgan más seguros a la calle", dijo Luz Amanda Camacho, directora de la Uaesp.

Desde el Distrito pidieron a la ciudadanía cuidar a los recicladores separando de forma correcta los residuos aprovechables y todos aquellos que estén contaminados o que representen riesgos para su salud.